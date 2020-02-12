حكم الاحتفال بعيد الحب.. الإفتاء تجيب

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ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، جاء نصه: "يحتفل العالم يوم 14 فبراير من كل عام بعيد الحب أو "الفلانتين"، ويحرص فيه الأزواج بشكل خاص على تبادل الهدايا فيما بينهم، فما هو حكم الشرع في تلك الاحتفال؟.

وأجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال مقطع فيديو أنتجت دار الإفتاء المصرية أوضحت فيه حكم الاحتفال بعيد الحب "الفلانتين"، قائلاً: "لا مانع أبدًا فى الشرع أن الناس تتفق على أيام معينة يجعلونها خاصة لبعض المناسبات الاجتماعية .

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "طالما أن الاحتفال لا يختلف مع الشريعة، مثل يوم تكريم الأم فلا مانع منه، ولا مانع أن نتخذ يومًا من الأيام كى يظهر كل شخص للآخر عن مشاعره نحوه وأنه يحبه".

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