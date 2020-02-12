مشاري راشد: الملائكة تفرح بذهاب الشتاء

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مشارى راشد

الملائكة

ذهاب الشتاء

تضامن المنشد والمقريء الكويتي مشاري راشد مع الذين يعانون من الأزمات التي يجلبها الشتاء، بحديث نبوي.

وكتب مشار راشد على حسابه في تويتر :" عن ابن عباس رضي الله عنهما :  إن الملائكة لتفرح بذهاب الشتاء، رحمة بالمساكين".

وعلق مشاري راشد على الحديث بالدعاء :" اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان ، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين".

وتفاعل متابعو مشاري رشد مع تدوينته بين القبول والرفض، حيث كتب أحدهم:" لا تفرح الملائكة أيضا بأن تقولوا كلمة حق في وجه السلطة الكويتية الجائرة التي تضطهد البدون".

وعلق آخر:" والله اهلي بسوريه قطعو قلبي  لاغاز ولا كهربا ولا حتى خشب   ادعولهم بالرزق والعافية".


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