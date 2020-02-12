أزمة جديدة تضرب العائلة الملكية ببريطانيا

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وكالات - الدويني فولى

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أعلن فيليبس حفيد الملكة إليزابيث وزوجته أوتم انفصالهما، بعد زواج دام 12 عامًا.

وقال متحدث باسم فيليبس وأوتم، إن القرار اتخذ بعد أشهر من النقاشات، وإنهما أبلغا الملكة والعائلة العام الماضي، وقالت صحيفة بريطانية إن فيليبس، الحفيد الأكبر من بين 8 أحفاد للملكة، شعر بالحزن الشديد بسبب رغبة زوجته أوتم (41 عامًا) في الانفصال.

وتزوج فيليبس وأوتم في عام 2008، وأنجبا ابنتين هما سافانا (9 سنوات) وإيسلا (7 سنوات)، وقال بيانهما إنهما سوف يتقاسمان حضانة الطفلتين.

ورفض قصر باكنجهام التعليق على خبر الانفصال، قائلاً: إن الأمر مسألة شخصية، فيما أضاف بيان المتحدث أن عائلتي فيليبس وأوتم حزينتان للإعلان، لكنهما يدعمان بقوة قرارهما بالمشاركة في رعاية الطفلتين.

وذكرت وسائل إعلام أن الملكة (93 عامًا) ستحزن بشدة بسبب النبأ الذي يأتي على خلفية سلسلة من الانتكاسات للعائلة المالكة، فقد أدخل هاري وميجان القصر في أزمة الشهر الماضي عندما أعلنا أنهما يريدان تقليص واجباتهما الرسمية.

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