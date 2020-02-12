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كيف يكون الصبار مفيدًا لمرضى السكر

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هلام الصبار
هلام الصبار
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متابعات- أمينة عبد العال

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السكر

الصبار

الفيتامينات

أصبح مرض السكري من أمراض العصر التي يصاب بها الكثيرون، وبعض هؤلاء يعاني من عدم انتظام نسبة السكر في الدم ما يجعلهم عرضة للإصابة ببعض المضاعفات.

وأثبتت الكثير من الدراسات أن بعض النباتات الطبية لها القدرة على تحسين نسبة السكر في الدم ومن أهم هذه النباتات "الصبار"  الذي اكتشف أنه من أفضل النباتات التي لها قدرة علي تحسين نسبة السكر في الدم كما أنه يساعد في علاج حساسية الأنسولين، ما يساعد علي تحسين صحة المريض وحمايته من مضاعفات السكر.

وأشارت الدراسة التي نشرتها "صدى البلد" إلى أن النشاط المضاد لمرض السكر من هلام الصبار، ظهر عند تناول ملعقة كبيرة من عصير الصبار لمرضي السكري مرتين لمدة أسبوعين وأوضحت النتائج تحسنًا كبيرًا في مستويات السكر في الدم والدهون الثلاثية.

جدير بالذكر أن أوراق الصبار تحتوي علي هلام شفاف يحتوي علي 99% من الماء ومعبأة بالفيتامينات والمعان والأحماض الأمينية، ومن الممكن استخدام هلام الصبار كمعالج موضعي للالتهابات  أو تناوله علي هيئة عصير، والقيمة الغذائية لعصير الصبار لكل 100 جرام تحتوي علي 96.23 جم ماء، و15 سعرًا حراريًا وتحتوي علي 3.75 جم كربوهيدرات و8 ملي جرام كالسيوم و0.15 ملي جرام حديد و8 ملي جرام صوديوم و 3.8 ملي جرام فيتامين سي.

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