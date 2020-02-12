» الإفتاء: هذه الملابس لا تصح الصلاة بها

12 فبراير 2020 - 01:04 م

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، نصه: "هل القيء يلزم غسله قبل الصلاة؟".

وأجاب عن السؤال خلال البث المباشر الشيخ عبد الله عجمى، مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلاً: "القيء إذا أصاب البدن يجب غسله حتى تصح الصلاة".

وأضاف، كما أنه يجب غسل ما يصاب من الثياب جيدًا قبل الصلاة، فلا تصح الصلاة بملابس بها أثار قيء قبل غسلها جيدًا".