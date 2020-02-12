شاهد.. صورة صادمة لـ فجر السعيد من المستشفى

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فجر السعيد
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صدمت الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، متابعيها، عبر حسابها على "إنستجرام" بصورة لها أثناء قيامها بأحد العمليات الفترة الماضية، حيث ظهرت تساقط شعرها بشكل كبير.

وفي الصورة، كشفت فجر السعيد لأول مرة عن أنها أثناء محنة مرضها الأخيرة فوجئت بتساقط شعرها، كأثر جانبي للأدوية التي كانت تتناولها.

وعلقت على الصورة، "قبل لا أسوى العملية الأخيرة كان شعري بهذا الشكل وبعد العملية تساقط من الأمام كله بشكل غريب لا أعلم سببه إلا أنه نتيجة عكسية للدواء، والآن الحمد لله بدا ينبت شوي شوي ولكن ما زال هناك فراغات".

وتابعت: "رفضت أن ادع من تقوم على تسريح شعري أن تضع لي خصلات شعر لتغطية الفراغات أو حتى بودر لتغطية الفراغ.. قناعتي بأن هذه الفراغات ما هي إلا مرحلة من مراحل حياتي لابد أن أعيشها بكل تفاصيلها وعندما أتطور أشعر بهذا التطور واستمتع بكل تفاصيله".

كانت الإعلامية الكويتية فجر السعيد قد تعرضت مؤخرًا لأزمة صحية شديدة أثناء إجرائها عملية جراحية، وهو ما استدعى نقلها على الفور إلى غرفة العناية المركزة.

وقد كشفت الفنانة الإماراتية أحلام، الصديقة المقربة لفجر، تفاصيل ما حدث، بقولها: "فجر السعيد دخلت غرفة العمليات في مستشفى خاص في الكويت وأجرت عملية باي باس (تحويل_مسار) وبعد العملية بيومين أصابها تسريب من العملية".


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قبل لا أسوي العمليه الأخيره كان شعري بهذا الشكل وبعد العمليه تساقط من الأمام كله بشكل غريب لا اعلم سببه الا انه نتيجه عكسيه للدواء ... والآن الحمدلله بدا ينبت شوي شوي ولكن لازال هناك فراغات ... رفضت ان ادع من تقوم على تسريح شعري ان تضع لي خصلات شعر لتغطية الفراغات اًو حتى بودر لتغطية الفراغ .. قناعتي بأن هذه الفراغات ماهي الا مرحله من مراحل حياتي لابد أن اعيشها بكل تفاصيلها وعندما أتطور أشعر بهذا التطور واستمتع بكل تفاصيله ... #الحمدلله ????

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