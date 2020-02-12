  • الأربعاء 12 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر03:34 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
محمد رمضان

الطيار الموقوف يهدد بمقاضاة محمد رمضان

تامر أمين

ابنة تامر أمين تفاجئه بمشهد غريب على الهواء

بعد خيانته لها.. زوجة تطالب زوجها بإعادة كليتها

بعد خيانته لها.. زوجة تطالب زوجها بإعادة كليتها

صورة الخبر

إكسبريس: رغم أهداف صلاح.. ساديو ماني أفضل لاعب في إنجلترا

ارشيف

اتهامات جديدة تواجه "غصن"

حنان الطويل

حنان الطويل.. عاشت بجسد ذكر ورفض أهلها استلام جثتها

ارشيفية

صادم.. طفل يشنق نفسه في سوهاج

شويكار

"مكسوفة أظهر على التليفزيون".. شويكار تعود بعمل إذاعي جديد

ارشيف

قرار عاجل لوزير الثقافة السعودي.. ما الأمر

الملائكة تسبح حول "قاسم سليماني" .. جدارية بإيران

الملائكة تسبح حول "قاسم سليماني".. جدارية بإيران

اتهامات جديدة تواجه "غصن"

مال وأعمال

ارشيف
ارشيف
Advertisements

متابعات - الدويني فولى

أخبار متعلقة
#

تصريحات جديدة من دفاع"غصن" عن نيسان

#

قرارات جديدة للقبض على "غصن" بعد هروبه من الإقامة الجبرية

#

فضيحة جديدة تواجه إيفانكا ترامب

العباسية

كورونا

مصر الأولي

مستشفى الصدر العباسية

رفعت شركة نيسان موتور، دعوى مدنية بحق رئيس مجلس إدارتها السابق، كارلوس غصن تطالبه بـ91 مليون دولار بسبب الآثار السلبية الناتجة عن اتهامه بسوء السلوك المالي؛ وسوء استخدام أموال الشركة، حتى فر إلى لبنان في ديسمبر.

وقال محامو شركتي نيسان وميتسوبيشي، إن الرئيس التنفيذي السابق الهارب استغل مشروعًا مشتركًا لتضخيم راتبه، واسترداد استقطاعات بعد خفض راتبه، وسداد دين ضريبي شخصي، كما منح نفسه راتبًا ومكافآت بقيمة 8 ملايين دولار لتعويض استقطاع في أرباحه المعلنة في نيسان.

وجاءت هذه الاتهامات الجديدة خلال أولى جلسات نظر الدعوى في أمستردام حول تعويضات غصن، تركزت على دعوى فصل غير قانونية رفعها المدير التنفيذي السابق للسيارات ضد شركات صناعة السيارات اليابانية؛ حيث يطالب غصن بتعويض قدره 15 مليون يورو من الشركتين اللتين يقول إنهما انتهكتا قانون العمل الهولندي.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» آخر ظهور لـ آمال فريد قبل وفاتها.. وهذا ما قالته؟
» آلام في بطنك بهذه الأعراض.. لابد من زيارة الطبيب فورا
» بيراميدز راحة 3 أيام من التدريبات
» عاش على طعام الكلاب شهرًا لهذا السبب
» "الجبلاية" تخاطب الأمن بشأن هذا الأمر
» صورة الزفاف تكلف العروسين 20 سنة حبسًا
» الإفتاء: هذه الملابس لا تصح الصلاة بها
» كيف يكون الصبار مفيدًا لمرضى السكر
» هل يجب إعادة الصلاة عند عدم الخشوع.. الإفتاء تجيب
» كيم كاردشيان تشعل مواقع التواصل بسبب "ضيق فستانها"
» روسيا تعمل على تطوير أسلحة مضادة للصواريخ

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:44 م

  • فجر

    05:20

  • شروق

    06:44

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:20

  • مغرب

    17:44

  • عشاء

    19:14

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان