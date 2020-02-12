مدير مستشفى العباسية: كورونا مش جديد

12 فبراير 2020 - 01:59 م



أكد الدكتور محمد عيد الضبع، مدير مستشفى صدر العباسية، أن فيروس كورونا ليس جديدًا وإنما تطور بمسميات مختلفة، موضحًا أنه تم الكشف عنه أول مرة فى عام 1937 .



وأضاف "ضبع" خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على "قناة مصر الأولى"، اليوم الأربعاء، أنه في بداية الأمر بدأ الفيروس فى الانتشار بين الطيور وانتقلت منها إلى البشر فى عام 1960 .



وتابع: إنه فى عام 2014 ظهر فيروس كورونا بين بعض الحالات بالمملكة العربية السعودية أيضًا، مضيفًا أنه لم يتم تسجيل أى حالة من تلك الفيروسات بمصر نهائيًا، موضحًا أن الفيروس يصيب الجهاز التنفسي ويسبب عدة أعراض وأمراض تبدأ بالأنفلونزا مع زيادتها وعدم الاهتمام بها تؤدى فى الأعراض الحادة لوجود التهاب رئوي .