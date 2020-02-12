"مكسوفة أظهر على التليفزيون".. شويكار تعود بعمل إذاعي جديد

إيمان هاني
أكدت الفنانة شويكار، أنها ستعود مرة أخرى للأعمال الدرامية من خلال مسلسل إذاعي، قائلة: "هعمل مسلسل إذاعي جديد يا رب يعجبكم".
وأضافت "شويكار"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "دي إم سي"،: أتكسف أطلع على التليفزيون، بقالي كتير ما طلعتش، الجمهور حاجة كبيرة وبشكر كل من سأل عني، وكفاية أنكم فاكريني".
وعقبت الفنانة عما تردد من شائعات حول تدهور حالتها الصحية، قائلة: "مجرد شائعات وغير صحيحة على الإطلاق، وأن صحتها جيدة على الإطلاق".
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