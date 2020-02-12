  • الأربعاء 12 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر03:35 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
محمد رمضان

الطيار الموقوف يهدد بمقاضاة محمد رمضان

تامر أمين

ابنة تامر أمين تفاجئه بمشهد غريب على الهواء

بعد خيانته لها.. زوجة تطالب زوجها بإعادة كليتها

بعد خيانته لها.. زوجة تطالب زوجها بإعادة كليتها

صورة الخبر

إكسبريس: رغم أهداف صلاح.. ساديو ماني أفضل لاعب في إنجلترا

ارشيف

اتهامات جديدة تواجه "غصن"

حنان الطويل

حنان الطويل.. عاشت بجسد ذكر ورفض أهلها استلام جثتها

ارشيفية

صادم.. طفل يشنق نفسه في سوهاج

شويكار

"مكسوفة أظهر على التليفزيون".. شويكار تعود بعمل إذاعي جديد

ارشيف

قرار عاجل لوزير الثقافة السعودي.. ما الأمر

الملائكة تسبح حول "قاسم سليماني" .. جدارية بإيران

الملائكة تسبح حول "قاسم سليماني".. جدارية بإيران

قرار عاجل لوزير الثقافة السعودي.. ما الأمر

عرب وعالم

ارشيف
ارشيف
Advertisements

الدويني فولى

أخبار متعلقة
#

عقب واقعة الحمار ..قرار عاجل لوزير النقل

#

قرار عاجل بشأن مباراة بيراميدز أمام الأهلى

#

قرار عاجل من ترامب بشأن القوات الأمريكية في العراق

#

قرار مفاجيء..إغلاق سور الصين العظيم " ما علاقة كورونا"

دي إم سي

مساء دي إم سي

شويكار

عيّن وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، ميادة بدر رئيسًا تنفيذيًا لهيئة فنون الطهي، وذلك ضمن مساعي وزارة الثقافة لتطوير قطاع الطهي في المملكة وتنظيمه وتمكين الناشطين فيه.

وتعد ميادة بدر من الكفاءات السعودية المتميزة في فنون الطهي، ولها تجربة كبيرة في المجال، حيث مثلت المملكة في العديد من المناسبات الدولية، كما تحفل مسيرتها العلمية والأكاديمية بمحطات مهمة، وهي خريجة المدرسة الدولية "كوردون بلو" في باريس، وتدربت تحت إشراف طهاة معروفين دوليًا.

وتتولى ميادة بدر من خلال الهيئة الجديدة مسئولية تنظيم قطاع الطهي وتطويره والنهوض بمقوماته، ودعم وتشجيع الممارسين فيه.

كما ستعمل على وضع إستراتيجية للقطاع ومتابعة تنفيذها، وستكون الهيئة الوليدة مرجعًا لكل ما له علاقة بإدارة القطاع وتنظيمه، حيث ستكون الجهة المسئولة عن إصدار الترخيص للأنشطة ذات العلاقة بمجال عمل الهيئة وتنظيم المؤتمرات والمعارض في حدود اختصاصها، بالإضافة لإقامة الدورات واعتماد البرامج التدريبية المهنية، وتشجيع إجراء الأبحاث والدراسات والتطوير في مجال فنون الطهي.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» آخر ظهور لـ آمال فريد قبل وفاتها.. وهذا ما قالته؟
» آلام في بطنك بهذه الأعراض.. لابد من زيارة الطبيب فورا
» بيراميدز راحة 3 أيام من التدريبات
» عاش على طعام الكلاب شهرًا لهذا السبب
» "الجبلاية" تخاطب الأمن بشأن هذا الأمر
» صورة الزفاف تكلف العروسين 20 سنة حبسًا
» الإفتاء: هذه الملابس لا تصح الصلاة بها
» كيف يكون الصبار مفيدًا لمرضى السكر
» هل يجب إعادة الصلاة عند عدم الخشوع.. الإفتاء تجيب
» كيم كاردشيان تشعل مواقع التواصل بسبب "ضيق فستانها"
» روسيا تعمل على تطوير أسلحة مضادة للصواريخ

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:44 م

  • فجر

    05:20

  • شروق

    06:44

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:20

  • مغرب

    17:44

  • عشاء

    19:14

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان