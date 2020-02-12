إكسبريس: رغم أهداف صلاح.. ساديو ماني أفضل لاعب في إنجلترا

12 فبراير 2020 - 02:12 م

ذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، أن أسطورة فريق ليفربول الإنجليزي، ستيف نيكول، قد صدم محبي وعشاق الفرعون المصري، محمد صلاح، نجم الريدز، حيث توقع أن يفوز السنغالي ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا في إنجلترا هذا العام.

وتابعت الصحيفة، في تقريرها، أن كلاً من محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني كان لهما تأثير قوى على ليفربول هذا الموسم، فكلاهما متألق.

ويعترف ستيف نيكول، أسطورة ليفربول، في تصريحات خاصة لـ"إكسبريس"، بأنه متفاجئ بأداء ساديو ماني، الذي تخطى في رأيه محمد صلاح بصفته أهم مهاجم في ليفربول على مدار أكثر من عام.

وأشار أسطورة ليفربول إلى أن مانى سجل 13 هدفًا وساعد في تسجيل 7 أهداف في منافسات فريقه كل هذا الموسم مقابل 18 هدفًا و8 مساعدات للنجم المصري.

وتابع: أن برغم ذلك، فهو رجح حصول ساديو ماني على جائزة أفضل لاعب في إنجلترا هذا الموسم، موضحًا أن ضربات الجزاء هي التي تعطي صلاح تفوقًا رقميًا على ساديو ماني.

وفي مقابلة سابقة مع شبكة إي إس بي إن الرياضية،علق أسطورة ليفريول، قائًلا: ساديو ماني يتفوق على الجميع، إنه يسجل أهدافًا مهمة، مضيفًا بالنسبة لي، فإن السبب الوحيد لامتلاك صلاح أهدافًا أكبر من ماني هي ضربات الجزاء".

وتابع: "أعتقد أنني سأنحاز لساديو ماني فيما يتعلق بالتأثير الكبير على الفريق، مضيفًا أنه لا يستطيع أن يجادل في فكرة أن المدافع الهولندي فان ديك اللاعب الأكثر أهمية في ليفربول لكنه يعتقد أن ماني فعل ما يؤهله للتفوق عليه.

وقد حقق صلاح لقب هداف الدوري الإنجليزي مرتين متتاليتين إحداهما بالمشاركة مع ماني وأوباميانج كما فاز بلقب أفضل لاعب في إنجلترا وحصد جائزة "كاف" كأحسن لاعب أفريقي مرتين.

جدير بالذكر، أن ستيف نيكول الذي كان يلعب في مركز الظهير فاز بأربعة ألقاب دوري إنجليزي مع ليفربول خلال الفترة بين 1984 و1990.