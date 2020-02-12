» عاش على طعام الكلاب شهرًا لهذا السبب

12 فبراير 2020 - 02:30 م

"أكل العيش مر" مثل مصري يشير إلى الصعوبة التي قد يقابلها البعض لكسب العيش إلا أن ما فعله هذا الرجل الأمريكي غريب وفاق التصورات، حيث حاول مدير تنفيذي لإحدى الشركات العاملة في صناعة الأغذية للحيوانات في ولاية تكساس الأمريكية، الحياة علي طعام الكلاب والقطط لمدة شهر كامل ليثبت أن هذه الأطعمة ليست مفيدة فقط للحيوانات الأليفة بل هي أيضا مهمة للإنسان.

وبالفعل خلال شهر كامل بدءًا من 2 يناير حتى 3 فبراير 2020 لم يتناول سوى أغذية الكلاب التي تنتجها شركته.

وأشار صاحب التجربة في تصريحات صحفية نشرتها "صدى" إلى أنه تناول طعام الكلاب ليس بالأمر السهل وذلك لأن لديها رائحة قوية.. كانت الأيام الأربع الأولى صعبة للغاية إلا أن الأمر تحسن بعد ذلك.

جدير بالذكر أن الرجل تناول تشكيلة من أغذية الكلاب بعد أن استساغ طعمها مثل الأسماك وكرات اللحم والحبوب المطحونة، وخسر ما يقرب من 13 كيلو جرامًا، خلال شهر قضاه في التهام أغذية الكلاب، واعتبره البعض أنه يحاول الترويج لمنتجات شركته.