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بعد خيانته لها.. زوجة تطالب زوجها بإعادة كليتها

بعد خيانته لها.. زوجة تطالب زوجها بإعادة كليتها

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بعد خيانته لها.. زوجة تطالب زوجها بإعادة كليتها

عرب وعالم

بعد خيانته لها.. زوجة تطالب زوجها بإعادة كليتها
بعد خيانته لها.. زوجة تطالب زوجها بإعادة كليتها
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عبد القادر وحيد- متابعات

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سيدة تركية

زوجها

إعادة كليتها

خيانته

في واقعة غريبة طالبت سيدة تركية استعادة كليتها التي تبرعت بها لزوجها، عقب معرفتها بخيانته لها.

وفي التفاصيل كانت السيدة التركية قد تبرعت في عام 2009 بكليتها لزوجها،  ولكنه قام بخداعها وتحوّل إلى سيدة أخرى.

وبحسب فيديو تم تداوله فقد ظهرت السيدة التركية في أحد البرامج التلفزيونية للحديث عن الواقعة، لتطالب عبر البرامج برغبتها باستعادة كليتها من زوجها الهارب.

وأضافت :  لقد منحته إحدى كليتي، لأننا سنشترك في الحياة.. لقد نسي أن إخوته ووالده رفضوا التبرع له، ولم يقف بجانبه أحد غيري".

وذكرت وسائل إعلام تركية، فأن السيدة تدعة مافيش أردوغان ، والتي كانت تزوجت في عام 2006 وبعد مرور 3 سنوات  قامت الزوجة بالتبرع بكليتها لزوجها، إلا أن الزوج هرب من زوجته مع إمرأة أخرى في أبريل من العام الماضي.


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