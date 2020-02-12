الطيار الموقوف يهدد بمقاضاة محمد رمضان

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إيمان هاني

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الطيار الموقوف عن العمل: "محمد رمضان خرب بيتي"

أكد الكابتن أشرف أبو اليسر، طيار واقعة محمد رمضان الموقوف، أنه منذ يومين تواصل معه شخص يُدعى سعيد إمام، تحدث معه عن فرصة عمل بشركة طيران وطلب منه أن يقدم بها، معقبًا: "أنا رخصتي اتسحبت مني".

وأضاف "أبو اليسر" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، تساوي إيه لما ابني اللي عمره 10 سنوات يقولي يا بابا أنت اتطردت من الشغل".

وأكد أنه سوف يتخذ إجراءات قانونية ضد محمد رمضان، معقبًا: "القضاء الشريف المصري يحكم بيني وبينه، فهذا فعل غير مسئول وتشويه لصورتي"، منوهًا بأن قرار فصله كان بمثابة إعدام بالنسبة له، وأنه ينفق من معاش القوات الجوية.

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