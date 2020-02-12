7 قنوات عالمية وعربية تنقل مباراة الزمالك والترجي.. تعرف عليها

12 فبراير 2020 - 04:11 م

يواجه الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون نظيره الترجي التونسي في السادسة مساء بعد غد الجمعة المقبل بالدوحة فى مباراة السوبر الأفريقي.

ومن المقرر أن تتم إذاعة لقاء السوبر الإفريقي عبر 7 قنوات عربية وعالمية.

وجاءت القنوات الناقلة على النحو التالي:

البلغارية 5 Sport

RTS 2 يوتلسات 9

RTB يوتلسات 9

Arena Sport 2

BeIN Sport 2 HD

استرا 19 french

قناة الكأس المفتوحة 11919 27500 H بتعليق أحمد الطيب النايل سات والعرب سات

كان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خصص فقرة بختام المران اليوم لتسديد ركلات الجزاء حيث تنص لائحة البطولة على اللجوء لركلات الترجيح في حالة التعادل بالوقت الأصلي للمباراة.