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لمدة 10 سنوات

«مدبولي» يشهد توقيع اتفاقية تجديد استضافة مقر الـ«كاف»

الرياضة

كاف
كاف
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أمير سعد

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المصريون

الاتحاد الافريقى

كاف

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية بشأن تجديد استضافة مصر لمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ” الكاف” لمدة 10 سنوات يتم تجديدها تلقائيا بين كل من مصر والكاف؛ ووقعها الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وأحمد أحمد، رئيس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم.

من جانبه، أشار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إلى أن الاتفاقية الموقعة اليوم تأتي كبديل لاتفاقية المقر السابقة التي تم إبرامها في نوفمبر 2007 بين الطرفين،  مضيفاً  أنه بعد انتهاء الاتفاقية السابقة، تقدم “الكاف” بطلب توقيع إتفاقية مقر جديدة.

وأوضح أنه في ضوء رغبة الحكومة المصرية، في مواصلة دعم انشطة الكاف وجهوده؛ وذلك لتسهيل مهمته لتطوير وترويج وتحسين شعبية كرة القدم في القارة الإفريقية، فقد تمت الموافقة على استضافة مقر الإتحاد الإفريقي لكرة القدم لمدة 10 سنوات تجدد تلقائياً، موضحاً أن كلاً من وزارات الشباب والرياضة، والمالية، والخارجية، والجهات المعنية الأخرى بالحكومة، قامت منذ عام 2017 باتخاذ الإجراءات اللازمة لإبرام الاتفاقية الجديدة وفقاً لطلب “الكاف” كمنظمة دولية غير حكومية مقرها مصر لإضافة بعض الامتيازات  لمقر الكاف ولمسئوليه وموظفيه من أجل تيسير وتسهيل سير العمل بالإتحاد الإفريقي لكرة القدم داخل مصر.

ووفقاً للاتفاقية، تضمن السلطات المختصة توفير خدمات المرافق لضمان تزويد المقر بالخدمات العامة الضرورية، بما في ذلك : الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز والهاتف والتلغراف والنقل المحلي والصرف الصحي، والحماية المدنية . كما تتضمن الاتفاقية حزمة الامتيازات الضريبية والجمركية التي سيتمتع بها مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في مصر.


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