» تصريح هام من الصحة حول إصابات بـ«كورونا»

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وسائل الإعلام

كورونا

الفيروس

رد الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، على ما تردد بشأن وجود حالات اشتباه بفيروس «كورونا الجديد» بمصر، مؤكدًا أنه لم يتم رصد أية حالات مصابة حتى اللحظة.

وطالب «مجاهد»، وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة قبل نشر أية أخبار في هذا الصدد؛ لتجنب إثارة القلاقل والفزع بين المواطنين، مشددًا على عدم وجود أي حالة مصابة بـكورونا.

وأكد في تصريحات له، أن هناك غرفة إدارة أزمات منعقدة على مدار 24 ساعة وتصدر بيانات رسمية على مدار الساعة بمتابعة الإجراءات الوقائية الاحترازية وخطة التأمين الطبي التي وضعتها الوزارة للتصدي لفيروس "كورونا الجديد" ومنع دخوله البلاد.


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