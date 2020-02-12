مصر ترد لشركة إماراتية 138 مليون دولار

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دانة غاز

كشفت شركة "دانة غاز" الإماراتية، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أنها تسلمت مبلغ 138 مليون دولار من مصر.

وذكرت أن هذه الأموال ضمن مستحقاتها لدى الحكومة المصرية خلال العام الماضي.

وجاء في البيان المنشور على موقعها الإلكتروني، أنها تمكنت من خفض إجمالي المستحقات غير المسددة لها في مصر بنسبة 21%، لتصل إلى 111 مليون دولار في نهاية 2019 مقارنة بـ140 مليون دولار.

وفي يونيو الماضي ذكرت "دانة غاز" أن مستحقاتها لدى الحكومة المصرية تراجعت 38% خلال النصف الأول من العام الماضي، لتصل إلى 125 مليون دولار، بعدما أن تسلمت الشركة مبلغ 78 مليون دولار خلال هذه الفترة.

وقال وزير البترول المهندس طارق الملا أمس إنه تم خفض مستحقات الشركاء الأجانب بأكثر من 80% مما ساهم في استعادة الثقة وانعكس إيجابيا على زيادة استثمارات الشركاء الحاليين ودخول شركاء جدد.


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