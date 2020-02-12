عالم يهودي يستعين بالقرآن لتعليم الإرشاد النفسي

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الاخلاق

القران

الصحة العقلية

عالم يهودي

الإرشاد النفسي

اكتشف عالم نفس يهودي، تأثير القرآن الكريم على الصحة العقلية والأخلاق، من خلال نجاحه في تعليم تلاميذه الإرشاد النفسي.

وقال عالم النفس، إنه نجح باستخدام القرآن لتعليم تلاميذ الإرشاد النفسي التربوي، لافتًا إلى أنه اكتشف مفاجآت في هذا الكتاب على صعيد التأثير على الصحة العقلية والأخلاق.

ونشرت صفحة وزارة الخارجية الإسرائيلية على موقع التدوينات الصغيرة «تويتر» تقريرا يظهر فيه عالم النفس اليهودي وهو يتحدث عن تجربته التي استعان فيها بالقرآن لتعليم تلاميذ مسلمين يدرسون للحصول على ماجستير في الإرشاد التربوي.

وأشار العالم إلى أنه اكتشف مفاجآت على صعيد تأثير هذا الكتاب المقدس على الصحة العقلية والأخلاق، إذ يساهم في تعليم الطلاب تحمل المسؤولية واحترام الآخرين.

وقال إن أحد الطلاب طلب منه أن يستعين بالقرآن كونه سيحمل تأثيرا كبيرا على التلاميذ، وقد فعل الأول ذلك بالفعل، وأتى بالكتاب المقدس المقسم إلى 30 جزءا وزعها على 15 طالبا.

ويضيف عالم النفس قائلا إنه طلب من التلاميذ استخلاص قصص من الآيات القرآنية، وقد استنبطوا 330 قصة من الكتاب المقدس، على حد قوله.

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