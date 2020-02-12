» آخر تطورات قضية التحرش بـ"فتاة الشمال" بالسعودية

12 فبراير 2020 - 05:02 م

كشف المتحدث الرسمي لوزارة العدل في المملكة العربية السعودية، الشيخ محمد المطلق، عن تطورات جديدة فى قضية التحرش بـ"فتاة الشمال".

وقال "المطلق" أنه ما زال هناك طريق الطعن أمام المحكمة العليا، وبذلك تكون القضية لم يصدر فيها حكم بات، بحسب صحيفة "سبق".

وأكد أن قضاء المملكة يطبق كل المعايير والأساليب للتأكد من تحقيق الأحكام القضائية للعدالة، ومن أهمها تعدد درجات التقاضي وتحقيق كل الضمانات القضائية من خلال إتاحة الاعتراض على الأحكام بالطرق العادية وغير العادية.

وأكمل: " لا عبرة لأي حكم لم يكتسب الصفة النهائية، وواقع العمل القضائي يكشف بوضوح كبير وجلي تطبيق القضاء لأحكام الشريعة الإسلامية وللأنظمة والأوامر والقرارات المرجعية، ويراعي السوابق القضائية، وما استقر عليه العمل القضائي، وهي واضحة ومنشورة ومحققة للعدالة، وبإمكان الجميع الاطلاع عليها".