» بسبب كورونا.. «فودافون» تنسحب من معرض الهواتف

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فودافون

معرض الهواتف

أعلنت شركة فودافون العالمية الانسحاب من المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة، الذي تنظمه الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA في مدينة برشلونة خلال الفترة من 24 إلى 27 فبراير الجاري.

جاء قرار الشركة، خوفًا على موظفيها وعملائها وشركائها من مخاطر فيروس كورونا الجديد، مشيرة إلى أن قرارها جاء بعد دراسة متأنية.

وقالت «فودافون» في بيان عبر صفحتها الرسمية عبر موقع «تويتر»، إنها كانت تراقب بعناية أخبار فيروس كورونا ولاحظت التحذيرات الأخيرة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، وبعد دراسة متأنية، قررت الانسحاب من المؤتمر العالمي للهواتف لهذا العام في برشلونة.

وأضافت الشركة، أنه رغم صعوبة تحديد المخاطر المحتملة بدقة فى هذه المرحلة، فقد اتخذت هذا القرار لأنها تولى أهمية قصوى لسلامة ورفاهية موظفينا وعملائها وشركائها، مضيفة بالقول "نتطلع إلى حضور مؤتمر Mobile World Congress القادم كأحد الأحداث الرئيسية لهذا العام لصناعة الاتصالات والتكنولوجيا".

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