«جلال» يعلن قائمة المصري لمواجهة الأهلي

12 فبراير 2020 - 05:31 م

أعلن الجهاز الفني لفريق المصري بقيادة إيهاب جلال، قائمة لاعبيه استعدادا لمواجهة الأهلي بعد غدٍ، الجمعة، على ملعب حرس الحدود (المكس) بالإسكندرية.

وضمت القائمة 20 لاعبًا هم؛ أحمد عبد الفتاح، محمد شحاته لحراسة المرمى ومعهما سعيدو سيمبوريه، إسلام أبو سليمة، كريم العراقي، عمر كمال، خالد مصطفى لخط الدفاع، فريد شوقي، إسلام عطية، ايزي ايميكا، حسن علي، أحمد ياسر، حسين رجب ، مفتاح طقطق، شيخ موكورو، محمد جابر، عبد الناصر دي ماريا، أيمن ندا لخط الوسط، محمود وادي، أوستين أموتو لخط الهجوم.

كان الجهاز الفني قد اضطر لاستبعاد كابتن الفريق عمرو موسى من قائمة المعسكر لظروف وفاة والده صباح اليوم.