استثمارات بين السعودية وروسيا بـ10 مليارات دولار

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كشف "الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة"، اليوم الأربعاء، عن إقامة مشروعات محتملة بين شركات سعودية وروسية بنحو 10 مليارات دولار.

وقال إن شركات روسية وسعودية أجرت مباحثات في هذا الشأن.

وذكرت أنه من المحتمل أن تفوق قيمة المشروعات المشتركة بين الجانبين 10 مليارات دولار.

وأفاد الصندوق بأن ممثلين لشركات سعودية سيزورون موسكو في الربيع، لاستئناف محادثاتهم مع الشركات الروسية.

وتأسس "الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة" في يونيو 2011 بهدف جذب استثمارات جديدة للاقتصاد الروسي، حيث يعمل كمحفز للاستثمار المباشر في روسيا.

وفي عام 2015 أنشأ الصندوق الروسي والصندوق السعودي السيادي للاستثمار PIF شراكة استراتيجية طويلة الأجل.


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