» مرشحة إسرائيلية تسرق أغنية مصرية في انتخابات الكنيست

استخدمت المرشحة الإسرائيلية غدير كمال مريح، وهي من عرب 48، لحن أغنية «بشرة خير» للنجم الإماراتي حسين الجسمي، في حملتها الدعائية الخاصة بها في انتخابات الكنيست.

وجاءت الحملة الانتخابية للمرشحة تحت عنوان "نتابع معاً المسيرة"، حيث من المقرر إقامة انتخابات الكنيست خلال الفترة المقبلة.

مشاهد مقطع الأغنية الدعائية احتوت على المرشحة بجانب نتنياهو، وهى تلقى خطابها في الكنيست والمؤسسات الإسرائيلية، لتوضح انتماءها اليهودي وحبها الشديد لإسرائيل.

ويشار إلى أن أغنية «بشرة خير»، أهداها المطرب حسين الجسمي للشعب المصري، خلال الانتخابات الرئاسية في 2014، عقب ثورة 30 يونيو.