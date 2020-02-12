» الموت يفجع الفنانة أمل حجازي

12 فبراير 2020 - 06:22 م

فجع الموت الفنانة اللبنانية الشهيرة أمل حجازي، بعد صارع مع المرض.

وفي التفاصيل، فقد توفي والد زوج الفنانة ?أمل حجازي، بعد صراع مع المرض.

وانهالت عليها التعازي فور إعلان الخبر، داعين له بالرحمة والمغفرة.

كما انتشرت ورقة نعي تم الكشف فيها عن تفاصيل الدفن والتعازي بالمرحوم الحاج داوود الحاج عبد الحسين بسام، وتم تحديده يوم الجمعة 14 شباط، في بلدة الراحل عيناتا جنوب لبنان. وتقبل التعازي يوم الاثنين القادم في بيروت بين الساعة الثالثة حتى السادسة في الجمعية الاسلامية للتخصص والتوجيه الرملة البيضا.



