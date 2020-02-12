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وفاة فتاة بريطانية لتناولها حبوبًا من الحرب العالمية

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وفاة فتاة بريطانية
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أحمد سالم

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المصريون

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كهربا

توفيت فتاة بريطانية إثر تناولها حبوب تخسيس تحتوى على مواد كيميائية مستخدمة في متفجرات الحرب العالمية الأولى، حسبما ذكرت محكمة بريطانية.

وتوفيت إلويز باري صاحبة الـ 21 عامًا، بعد تناولها 8 كبسولات من مادة الدينتروفينول "DNP ".

ووفقا للتحقيقات، فإن رجلا يدعى برنارد ريبيلو 32 عامًا وهو من مقاطعة هامبشاير البريطانية، متهم بشراء المسحوق من مصنع في الصين ويقوم ببيعه على هيئة أقراص للتخسيس للناس في جميع أنحاء العالم.

وبالرغم من الإعلان عن DNP كمنتج للتخسيس، إلا أن الآثار الجانبية له أثبت أنه يسبب فشل الأعضاء ببطء والغيبوبة والسكتة القلبية.

ممثلو الادعاء قالوا إن السيد ريبلو اشترى DNP من مصنع للمواد الكيميائية في الصين منذ عام 2013، وباعه على موقعي الويب الخاصين به ولكن آثار تلك الحبوب التهمت جسم الفتاة ببطء حتى توفيت بعد عدة سنوات من تناولها له.


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