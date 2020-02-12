الأهلي يرد على الفيفا بشأن أزمة "كهربا"

12 فبراير 2020 - 06:32 م

أرسل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب رده على الشكوى التي تلقاها مسئولو القلعة الحمراء من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بشأن أزمة لاعبه محمود عبدالمنعم كهربا.

وقال أحد المصادر القريبة من إدارة الأهلي إن النادي قد تلقى خطابًا من فيفا يطلب فيه الرد على شكوى الزمالك في أزمة محمود عبدالمنعم كهربا، مضيفًا أن الأهلي قد أعد ملفًا كاملًا عن تلك الأزمة.

وأوضح أن الملف يتضمن أن محمود كهربا قد فسخ تعاقده مع أفيس البرتغالي يوم 26 نوفمبر 2019 ودخل ضمن حسابات الجهاز الفني بعدها.

وشدد على أن ملف الأهلي يتضمن عقود النادي مع كهربا التي تم توقيعها يوم 5 ديسمبر وبالتالي فإن النادي ليس طرفًا في شكوى الزمالك ولم يحرض اللاعب نهائيًا، خاصة أنه رحل من القلعة البيضاء قبلها بخمسة شهور.