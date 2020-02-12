"أخو أخته".. القصة الكاملة لفيديو إنساني قلب السعودية

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السعودية

تبوك

اخو اخته

تويتر السعودية

حظي مقطع فيديو لطفل سعودي يتيم يدعى "زايد" ويدرس في المرحلة الابتدائية، بمنطقة تبوك، باهتمام واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي بالبلاد، كما أن هاشتاج "أخو أخته" تصدر الأعلى تداولًا على "تويتر".

وجاء الاهتمام بالتلميذ الصغير بسبب حرصه على رعاية أخته "ليان" ومتابعة مستواها الدراسي بنفسه.

ويحرص الطفل على الاهتمام بأخته بالرغم من صغر سنه بعد وفاة والديهما.

وانتشر في المملكة هاشتاج #أخو_أخته الذي تصدر "تويتر" خلال فترة وجيزة.

 وأعرب رواد الموقع عن إعجابهم بهذا النموذج وقال البعض إن ما يقوم به الطفل "زايد" مثالًا يحتذى به في تحمل المسؤولية لكل طفل فقد أباه في سن مبكرة.

ونقلت وسائل إعلام محلية تصريحات للمُعلمة عزيزة البلوي رائدة النشاط في إحدى روضات منطقة تبوك، بأن "زايد" داوم على اصطحاب أخته يومياً من البيت إلى الروضة، كما يداوم على السؤال عن مستواها الدراسي.

كما قرر مدير تعليم منطقة تبوك إبراهيم العمري، تكريم الطفل “زايد” وشموله ضمن برنامج الرعاية بإدارة تعليم منطقة تبوك.


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