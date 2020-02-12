مذيعة «ماسبيرو» تفتح النار على «الإبراشي»: «انت مش هنا»

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ماسبيرو

وائل الابراشى

هالة أبو علم

برنامج التاسعة

فتحت الإعلامية هالة أبو علم، إحدى مذيعات التليفزيون المصري "ماسبيرو"، النار على برنامج "التاسعة" الذي من المقرر أن يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على شاشة  التلفزيون المصري.

وأعربت "أبو علم" في منشور عبر حسابها على "فيس بوك" عن رفضها لما تضمنه "برومو" البرنامج من التصريح بأن المذيعين العاملين به هم أبناء التلفزيون المصري.

وقالت إن "الإبراشي" ومن معه لا يمثلان التلفزيون المصري، مشيرة إلى أنهما استوليا على فرص أبناء المكان الذين كانوا يعملون في نفس التوقيت، حسب قولها.

كما ساقت عدة أمثلة توضح عن التاريخ الطويل لأبناء "ماسبيرو" عن المكان وارتباطهم به، لافتة إلى أن جملة "احنا التلفزيون المصري" في "برومو" البرنامج الجديد غير حقيقية.

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وجاء المنشور كما يلي:

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