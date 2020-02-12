» «معلول» وثنائي الأهلي مهددان بالغياب عن سوبر الزمالك

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مدافع الأهلي مهدد بالغياب أمام الزمالك

المصريون

الزمالك

الاهلى

على معلول

يواجه التونسي على معلول الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلى، شبح الغياب عن مواجهة الزمالك المقرر إقامتها 20 فبراير الجارى فى بطولة كأس السوبر المصري.

وفى حال حصول على معلول على البطاقة الصفراء خلال مواجهة المصري سيتأكد غيابه عن مواجهة الزمالك المرتقبة بين الفريقين بسبب الإيقاف، وهو الأمر نفسه بالنسبة لمحمد هانى الظهير الأيمن الأساسى والمدافع أيمن أشرف .

وكانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة  قررت تأخير انطلاق مباراة الاهلى والمصرى لتقام فى الساعة الثامنة والربع مساء بدلا من الساعة السابعة والنصف .

وجاء قرار تأخير الموعد لمدة 45 دقيقة لتعارض موعدها السابق مع مباراة السوبر الافريقى بين الترجى التونسى والزمالك فى نفس اليوم وذلك حرصا على اتاحة الفرصة للجماهير لمشاهدة المباراتين.

ويلتقى الأهلى مع المصري مساء الجمعة المقبل فى إطار اللقاء المؤجل بينهما من الجولة السادسة من منافسات الدوري الممتاز ، وتعد مباراة الأهلى والمصري واحدة من أقوى المباراة فى ظل امتلاك الفريقين مجموعة من أبرز اللاعبين .



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