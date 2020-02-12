بشرى سارة من بريطانيا بشأن «كورونا»

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كورونا

غادر مواطن بريطاني مستشفى بالعاصمة "لندن" كان يتلقى به العلاج بعد تمام شفائه التام من فيروس "كورونا" وثبات خلوه من الفيروس.


وقالت خدمة الصحة الوطنية بالمملكة المتحدة: «غادر السيد ستيف والش، مصاب بريطاني بفيروس كورونا وتسبب في نقل عدوى للعديد من الأشخاص خلال سفره، مستشفى بلندن بعد الشفاء التام»، مضيفة «كانت أعراض السيد والش معتدلة وهولم يعد معديًا أو يشكل خطرًا على العامة، وأنه حريص على العودة لحياته الطبيعية وقضاء وقتًا مع عائلته خارج دائرة ضوء وسائل الإعلام»، بحسب بيان أوردته شبكة «سي إن إن» الأمريكية.

بدوره، أعرب والش، عن سعادته لكونه بالمنزل ويشعر بحالة جيدة، معلنًا عن رغبته في توجيه جزيل الشكر لنظام "خدمة الصحة الوطنية بالمملكة المتحدة"، وأكد تعاطفه مع كل الأشخاص في جميع أنحاء العالم الذين لا يزالوا متضررين من الفيروس.


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