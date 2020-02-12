» حيلة شوقي غريب لمشاركة «صلاح» في أولمبياد طوكيو

12 فبراير 2020 - 07:26 م

كشف مصدر مُقرب من اللجنة الخماسية المُكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، خطوات شوقى غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي من أجل مشاركة محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزى فى أولمبياد طوكيو 2020.

ونشر الكولومبي رامي عباس، وكيل أعمال اللاعب محمد صلاح تغريدة على حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة تويتر، أكد فيها أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن انضمام «مو» للمنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

قال المصدر ذاته إن الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبي فوض عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة من أجل عقد جلسة مع اللاعب لمعرفة الموقف النهائى من إنضمامه إلى قائمة أولمبياد طوكيو المقرر انطلاقها فى صيف العام الجاري.

تابع: الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبي فضل عدم التواصل فى الوقت الراهن بشكل مباشر مع محمد صلاح وترك الأمر إلى رئيس الجبلاية على أن يعول على مشاركة نجم الريدز فى قائمة المنتخب الأول فى مباراتي توجو فى تصفيات أمم إفريقيا بالكاميرون 2021 والمقرر إقامتهما خلال شهر مارس القادم وإستغلال ذلك فى عقد جلسات معه على هامش لقاءات الفراعنة الكبار فى التصفيات الإفريقية ومن ثم التواصل معه بشكل مباشر.

أضاف: الجهاز الفنى للمنتخب الاوليمبي أكد على أن محمد صلاح لاعب عالمى ورقم واحد فى إختيارات اللاعبين الثلاثة الكبار فى قائمة أوليمبي الفراعنة فى أولمبياد طوكيو 2020 لافتا إلى أن شوقى غريب ورفاقه يعلمون تماما أن القرار النهائى فى إنضمامه إلى صفوف منتخب مصر الأوليمبي يعود إلى اللاعب وناديه والمدير الفنى الألماني يورجن كلوب.

لفت إلى أن الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبي يرى أن وكيل اللاعب رامي عباس فى التغريدة التى قام بنشرها اليوم عبر تويتر لم يغلق الباب فى وجه انضمام محمد صلاح الى صفوف المنتخب الأوليمبي مشيرا إلى أنه ما زال هناك متسع من الوقت لوصول الرد النهائى من مسئولى النادي الإنجليزى لاسيما وأن فريق ليفربول لديهم إرتباطات فى دورى أبطال أوروبا وبداية فترة الإعداد خلال شهر أغسطس التى تتزامن مع انطلاق منافسات الأولمبياد.

أشار إلى ان الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبي يعلم تماما أن الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" لم يمنح للمنتخبات الأوليمبية استدعاء نجومها الكبار بشكل رسمي فى البطولات الأوليمبية منوها إلى أن شوقى غريب ورجاله سوف يقومون بإرسال القائمة النهائية للاعبين المقرر مشاركتهم فى أولمبياد طوكيو خلال شهر يونيو المقبل.

يذكر أن منتخب مصر الأولمبي، تأهل لأولمبياد طوكيو 2020، في منافسات كرة القدم، بعد تتويجه ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا على حساب كوت ديفوار بعد الفوز على الأفيال بنتيجة 2-1.