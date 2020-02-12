تسريب فيديو يكشف خيانة بطل العالم لزوجته

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محمد فضل- متابعات

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سربت فتاة فيديو لها مع بطل العالم المقاتل الإيرلندي كونور ماكغريغور، يكشف خيانته لزوجته معها، حيث تظهر الفتاة بملابس شبه عارية وترقص بجوار السرير بينما بطل العالم غارقًا في النوم.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الأربعاء، الفيديو الذي ترقص الفتاة شبه عارية بجانب سرير يظهر فيه ماكغريغور غارقا في النوم، وصدره عار بينما باقي جسده مغطى بغطاء خفيف.

ولم تذكر الصحيفة أي تفاصيل إضافية عن زمن ومكان تصوير الفيديو.

وعاد ماكغريغور إلى حلبات القتال في الـ19 من يناير الماضي، وتغلب على منافسه الأمريكي دونالد سيروني الملقب بـ"الكاوبوي"، في دورة 246 UFC للفنون القتالية المختلطة في لاس فيغاس الأمريكية.

ونجح المقاتل الإيرلندي بطل العالم السابق في وزني الخفيف والريشة في إنهاء النزال خلال 40 ثانية فقط.

وخاض ماكغريغور خلال مسيرته الاحترافية 26 نزالا، فاز في 22 منها وخسر أربعة.

وأتى نزال ماكغريغور الأخير بعد مرور نحو 15 شهرا على آخر نزال له، عندما خسر أمام البطل الروسي حبيب نورمحمدوف في لاس فيغاس في السادس من أكتوبر عام 2018.

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