» بالفيديو.. «الجندي» مهاجمًا السلفيين: يرسلون الشباب إلى الموت

جدد الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، هجومه على الجماعات السلفية، متهمًا إياهم بأنهم يرسلون الشباب إلى الموت عبر فتواهم بالذهاب لمناطق الصراع والحروب لكي يلقوا بهم في التهلكة بدعوى الجهاد.





وأضاف الجندي خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن السلفيين ودعاة الإخوان يرسلون الشباب لكي يفجروا أنفسهم، في الوقت ذاته يرسلون أبناءهم إلى أوروبا وأمريكا لكي يتعلموا في الجامعات الغربية.



