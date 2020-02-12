سلة الأهلي تهزم الاتحاد السكندري "64-60"

12 فبراير 2020 - 08:20 م

فاز فريق الأهلي على منافسة الاتحاد بنتيجة "64-60"، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على صالة كمال شلبي ضمن قمة مباريات الجولة الثالثة عشرة لمنافسات دوري السوبر.

شهدت الفترة الأولى من المباراة أداء متوسط من الفريقين والتي انتهت أحداثها بتفوق الاتحاد بنتيجة "12-10"، وعقب انطلاق الفترة الثانية استطاع لاعبو الأهلي تحقيق نتيجة إيجابية "17-13"، لينتهي الشوط الأول بتفوق المارد الأحمر بنتيجة "27-25".

وواصل لاعبو الأهلي تفوقهم في الفترة الثالثة التي سيطروا عليها والتي انتهت لصالحهم بنتيجة "23-17"، لتصبح النتيجة الإجمالية بتقدم الفريق الأحمر بنتيجة"50-42".

ونجح الاتحاد السكندري في ادارك التعادل في الفترة الرابعة لتصبح "54-54"، وواصل التقدم قبل نهاية المباراة بنتيجة "60-59"، حتي تمكن رامي جنيدي للأهلي بفضل ثلاثية رائعة لتصبح "62-60".

وحاول زعيم الثغر العودة للقاء من جديد ولكن تمكن دفاع لاعبو الأهلي من التصدي لهم لتنتهي المباراة بنتيجة "64-60"، لصالح القلعة الحمراء.