» انسحاب رياضى كويتي من مواجهة إسرائيلي

12 فبراير 2020 - 08:47 م

رفض لاعب المنتخب الكويتي للبوكسينج، عبد العزيز مراد، مواجهة لاعب إسرائيلي، في بطولة كرواتيا المفتوحة.

وجاء إعلان انسحاب البطل الكويتي من الدور نصف النهائي للبطولة العالمية لعدم مواجهة ممثل الاحتلال.

وتعد بطولة كرواتيا المفتوحة، إحدى البطولات الكبرى لاتحاد اللعبة "WAKO ".

وقال "مراد" في تصريحات له، إن "المواجهة ماراح تضيف شيء غير إني اعترفت فيه وبدولته.. دولة الكويت لا تعترف في اسرائيل، فوزي عليه يعتبر فوز له، ومن نصيبه، وموقف يتسجل في حق دولتي اعترافي في هذه الدولة".

وتابع: "أنا على مبدأ وخطى صاحب السمو بعدم الاعتراف في هذا الكيان".

وحظي الانسحاب إشادة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي.