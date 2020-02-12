» «شبع بعد جوع».. حمو بيكا يهاجم حسن شاكوش

شن مغنى المهرجانات حمو بيكا هجومًا حادًا على زميله حسن شاكوش في فيديو لايف عبر صفحته على «فيس بوك» متهمًا إياه بأنه تناسى زملاءه في «كار المهرجانات».

وعلق بيكا على الأزمة المثارة بين عمر كمال وشاكوش، إذ اتهم الأول الأخير بأنه يتجاهل غناءه معه في مهرجان «بنت الجيران»، وينسب نجاح الأغنية لنفسه، وقال بيكا: «عمر كمال أطيب إنسان في الكون.. وإحنا اللى خليناك تتعرف».

وقال «بيكا» في فيديو نشره على صفحته الخاصة على «فيسبوك»: «أنا تاريخى حبيتك وجرحتينى أنت تاريخك إيه، أنا اللى عملت تاريخك أنت كنت موجود بس شفاف، زعلت منك فلان وعلان وبس ولكن الناس عارفة تاريخك إيه، أنا عندى كاميرات في الاستوديو مصورة كل النجوم اللى دخلوه اللى أنا طلعتهم نجوم».

وتابع: «عمر كمال أطيب منك مش هلاقى زيه في الحياة، الخبث والصفار عندك، وأنت معروف طول حياتك، وفي مثل بيقولك دا شبع بعد جوع، نمبر وان إيه ونمبر تو إيه يكون بشغلك، أنا عامل تراك جايب 100 مليون».



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