وزيرا الخارجية والري يشاركان فى اجتماعات «سد النهضة» بأمريكا

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حسن علام- متابعات

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الموارد المائية

الاجتماعات

يشارك وزيرا الخارجية والموارد المائية، في الاجتماعات التي تستضيفها الإدارة الأمريكية لكل من مصر وإثيوبيا والسودان بحضور البنك الدولي.
ويهدف الاجتماع التوصل لاتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

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