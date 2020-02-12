  • الأربعاء 12 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر10:11 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

لاغتصابهما فتاة.. إعدام شابين بدولة عربية في ميدان عام

د. أسامة حمزة

د. أسامة حمزة: «فن الخزف» أرخ للبشرية تاريخ الحضارات

الدولار والذهب

تراجع أسعار الدولار والذهب اليوم الأربعاء

أرشيفية

بيان عاجل من «التموين» بشأن الأرز الصيني

الطالب

تطورات جديدة في واقعة قتل معلمة مصرية لطفل كويتي

الجندي والحويني

«الجندي» مهاجمًا «الحويني»: لازم تدفع فاتورة الدم

بطل العالم غارقا في النوم

تسريب فيديو يكشف خيانة بطل العالم لزوجته

أبو علم

مذيعة «ماسبيرو» تفتح النار على «الإبراشي»: «انت مش هنا»

ناهد السباعي مع صديقاتها الفنانات

بعد طلاقها يوم الزفاف.. خطوبة ناهد السباعي سرًا

كهربا

الأهلي يرد على الفيفا بشأن أزمة "كهربا"

سان جيرمان يقسو على ديجون ويتأهل لدور الـ4 بكأس فرنسا

الرياضة

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
Advertisements

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

«نيمار» يوجه رسالة غامضة إلى مدربه في باريس سان جيرمان

#

«كلوب» يوضح حقيقة مفاوضات ليفربول مع «مبابي»

#

مرتضى: مالك باريس سان جيرمان يحارب الزمالك بهذه الطريقة

#

«نيمار» يقود باريس سان جيرمان للفوز على بوردو

المصريون

سان جيرمان

حجز فريق باريس سان جيرمان، مقعدًا في نصف نهائي كأس فرنسا، بعد الفوز الكبير على ديجون بنتيجة 6-1، وذلك في المباراة التي جمعتهما في دور ربع النهائي.

افتتح ويسلي لوتوا التسجيل لباريس سان جيرمان في الدقيقة الأولى، بالخطأ في مرماه، قبل أن يعادل منير شوار النتيجة لديجون في الدقيقة 12 ليضيف بعدها كيليان مبابي الهدف الثاني للبي إس جي في الدقيقة 44 ، قبل أن يوسع تياجو سيلفا الفارق للباريسيين، بإضافته الهدف الثالث برأسية رائعة في الدقيقة 50.

وفي الدقيقة 55، أضاف بابلو سارابيا الهدف الرابع، ليعود مبابي مرة أخرى ويسدد كرة ارتطمت بكوليبالي والذي حولها في مرماه، معلنًا عن الهدف الخامس، قبل أن يختتم سارابيا مهرجان الأهداف بإضافته الهدف السادس في الدقيقة 91، ليتأهل فريق العاصمة لدور نصف النهائي.

وينتظر فريق باريس سان جيرمان في دور نصف النهائي، الفائز من مباراة فريقي سانت إيتيان وإيبينال.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن طقس غد الخميس
» «شبع بعد جوع».. حمو بيكا يهاجم حسن شاكوش
» «بن شريفية»: كأس السوبر هديتنا لجماهير الترجي
» سان جيرمان يقسو على ديجون ويتأهل لدور الـ4 بكأس فرنسا
» بفعل الثلوج.. العراق يتحول إلى مدينة بيضاء(صور)
» كأس إيطاليا.. بث مباشر لمباراة الإنتر ونابولي
» انسحاب رياضى كويتي من مواجهة إسرائيلي
» «شاكوش» يرد على هجوم عمر كمال:«وزة شيطان»
» بالفيديو.. «الجندي» مهاجمًا السلفيين: يرسلون الشباب إلى الموت
» التحقيق مع نجل البلتاجي بقضية جديدة بنيابة أمن الدولة
» صور.. يقتل عشيقته ويقطعها أشلاء والسبب صادم

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:20 ص

  • فجر

    05:20

  • شروق

    06:44

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:20

  • مغرب

    17:44

  • عشاء

    19:14

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان