بسمة وهبة لـ "محمد رمضان": فاكر نفسك عبده موته

13 فبراير 2020 - 01:44 م

شنت الإعلامية بسمة وهبة، هجومًا حادًا على الفنان محمد رمضان بسبب أزمته مع الطيار أشرف أبو اليسر، قائلة: "أنت فاكر نفسك عبده موتة بجد ولا إيه".

وأضافت "وهبة"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون إي": "مشكلة محمد رمضان مع الطيار تحولت لأزمة كبيرة، "رمضان" لم يتصرف بشكل لائق بالرغم من كونه فنانًا وقدوة لجمهوره.

وتابعت: "محمد رمضان بس نسي أن مهما المصريين حبوه مش هيحبوا الظلم وقلة الجدعنة، عاوزة أقوله إنت حققت نجاحًا بس أنت لسه في بداية الطريق، النجاح الحقيقي أنك تستمر من خلال محبة الناس، النجوم الكبار زي عادل إمام ومحمود عبد العزيز، كانوا كبار عشان محدش فيهم كان مغرور، بلاش نغمة أنا نمبر وان، وراجع نفسك".