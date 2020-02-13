تامر أمين: "لعبة جديدة بالمدارس تسبب شللا رباعيا"

13 فبراير 2020 - 01:51 م

حذر الإعلامي تامر أمين، من انتشار لعبة "تك توك"، قائلاً: "لعبة خطيرة وأخذت طريقها في الانتشار داخل المدارس المصرية".

وشرح خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المُذاع على فضائية "النهار"، طريقة أداء تلك اللعبة، إذ تتكون من ثلاثة أشخاص يتفقون اثنين منهم على الأخير، معقبا: "اللعبة أن الشخص اللي على اليمين يقفز لفوق واللي على شمال يقفز على فوق واللي في الوسط يقفز يقوموا الاثنين وخدينه مقص حرامية ينزل على ظهره".

وتابع: "هذه اللعبة تسببت في شلل رباعي لأحد الأولاد؛ لأنه نزل على نخاعه الشوكي"، معقبًا: "الناس بتحب السخافة ليه؟".