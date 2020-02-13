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بعد مقتل سليماني.. من يوجه الميليشيات العراقية

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إصابة قاسم سليماني بإصابات بالغة
إصابة قاسم سليماني بإصابات بالغة
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وكالات - الدويني فولي

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كشف تقرير لقناة العربية، تفاصيل مثيرة حول خليفة قاسم سيلماني قائد فليق القدس الذي قتل في غارة أمريكية بمطار بغداد الشهر الماضي، في توجيه المليشيات العراقية بعد مقتل سليماني والذي يقود الاجتماعات في العراق.

وأوضح التقرير الذي جاء تحت عنوان " من هو ظل سليماني الذي تولى توجيه الميليشيات العراقية؟" أن خليفة قاسم سليمانى المؤقت هو محمد الكوثرانى المنتمى لحزب الله، وتدخل حزب الله عبر الكوثراني لملء الفراغ الذي تركه سليمانى، فيما يتعلق بتوجيه الميلشيات العراقية، والاجتماعات بين حزب الله وقادة الميليشيات العراقية.

وكشف التقرير أن توجيهاته للمليشيات العراقية بدأت فى يناير بعد أيام فقط من مقتل قاسم سليماني، حيث إن الكوثراني يعتبر أحد أبرز مساعدة سليمانى وعمل مع قاسم سليمانى، وعمل معه لسنوات فى توجيه الميليشيات العراقية، وولد الكوثراني فى النجف ويعيش فى العراق منذ عقود.

وأشار التقرير إلى أن الكوثراني وبخ المليشيات العراقية مثلما فعل سليمانى لتخلفها عن اجتماعاته الأخيرة معها لتقاعسها عن التوصل لخطة لاحتواء الاحتجاجات فى حكومة بغداد.



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