«لحوم السلاحف».. وجبة صينية جديدة لمواجهة كورونا

13 فبراير 2020 - 01:58 م

أقدمت الصين على إطعام مرضى كورونا لحم السلاحف لأجل مواجهة فيروس كورونا القاتل.

وبحسب ما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإنه تم إعطاء المرضي فى أحد مستشفيات ووهان بؤرة انتشار كورونا، وجبة عشاء من لحم السلاحف.

وانتشر مقطع فيديو نشرته وسائل الإعلام الصينية، لمصاب وهو يتناول وجبة تحتوى على لحم السلاحف.

ويعد لحم السلاحف الناعم مغذيا للغاية فى الطب الصينى التقليدى، ، حيث يعتقد الناس أن هذه السلاحف غنية بالبروتين، ويمكن أن تساعد المرضي على الشفاء بسرعة أكبر، ويمكن الحصول عليها من المزارع البرية أو بالتربية، وعادة ما تغلى فى الماء لتصنع حساءً جيدا.

كما يعتقد الخبراء حتى هذه اللحظة أن المرض المعدي، انتقل من الحيوانات البرية للبشر، وخاصة الخفافيش والثعابين.

يذكر أن لآخر إحصائية عن عدد الوفيات والمصابين بكورونا في الصين وصل إلى 1362 حالة وفاة و59651 إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) فى شتى أنحاء البلاد حتى نهاية يوم أمس، بحسب ما أعلنته اللجنة الوطنية للصحة بالصين.