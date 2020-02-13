» خبر سار من وزير التعليم لتلاميذ 4 ابتدائي بالنظام الجديد

13 فبراير 2020 - 02:03 م

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم الفنى، إنه سيتم تفكيك منهج الباقة لمواد منفصلة فى الصف الرابع الابتدائى فى نظام التعليم الجديد.

وأضاف "شوقى"، خلال كلمته بمؤتمر تعزيز التعلم في الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، أنه سيتم منح التلاميذ إجازة يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع من الواجبات، ليمارس التلميذ حياته الطبيعية بالمجتمع، لافتا إلى أن النظام الجديد سيتغير بالرابع الابتدائي ولن يعود للشكل التقليدى الذى كان موجودًا فى النظام القديم.

ويتضمن اليوم الأول من المؤتمر عقد خمس جلسات حيث تتناول الجلسة الافتتاحية "رحلة الإصلاح التعليمي في مصر ولماذا يعد تحفيز التعلم مهمًا"، والجلسة الثانية تناقش كلًا من "تحولات واستراتيجيات تعزيز التعلم، ومناقشات حول البلاد التي شهدت تطورًا في التعلم"، وتتضمن الجلسة الثالثة مناقشة "كيف نحفز من عملية التعلم؟ المعلمين المؤثرين ومديري المدارس ودورهم على مستوى المرحلة الابتدائية، وتناقش الجلسة الرابعة "كيف نُحفز من عملية التعلم؟ التركيز على الفصول الدراسية للمرحلة المبكرة" أما الجلسة الختامية وتتناول "تحفيز التعلم من خلال التعاون الإقليمي.