قيادة الفتاة للموتوسيكل أفضل من ركوبها المواصلات

إيمان هاني
ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك "، جاء نصه: "ما هو حكم الشرع في قيادة الفتاة للموتوسيكل".
وأجاب عنه الشيخ عويضة عثمان مدير إدارة الفتاوى الشفوية، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلاً: "إن قيادة الفتاة للموتوسيكل جائز شرعًا ولا شيء فيها، طالما كانت ملتزمة بالحجاب الشرعي.
وأضاف عثمان: "رأيت المرأة تقود الموتوسيكل كثيرًا، ولم أستنكر المنظر، بل لعله أفضل من ركوبها وسائل المواصلات، كل ذلك مع الالتزام بالحجاب الشرعي".
وتابع مدير الفتاوى الشفوية بدر الإفتاء: "تعرض الفتاة لبعض المضايقات أثناء قيادتها للموتوسيكل، أخلاقيات ستتغير مع الوقت، ولا يحرم ركوبه، مضيفًا: "المرأة العربية كانت تركب الإبل، وفي الحديث (خير نساء ركبن الإبل نساء قريش..).
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