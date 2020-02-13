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بوسى تروى قصة حبها مع نور الشريف: كنت في ثالثة إعدادي

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صورة نادرة لعقد قرآن بوسي ونور الشريف
صورة نادرة لعقد قرآن بوسي ونور الشريف
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علا خطاب

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كشفت الفنانة بوسي، عن قصة حبها وزواجها بالفنان الراحل، نور الشريف، موضحة أنها وقعت في غرامه وهي بالصف الثالث الإعدادي .

وقالت بوسي، في حوار خاص لبرنامج "إصحى بإنرجي" على راديو إنرجي إنها وقعت في حب الفنان نور الشريف في سن صغيرة جدا.

وروت بوسي قصة لقائها بنور الشريف، حينما كانت في الصف الثالث الإعدادي، وكان هو في العام الأخير من معهد الفنون المسرحية، حيث قالت: "البداية لم تكن لذيذة لقيته بيديني الاسكريبت في الكواليس وده مش شغله، لكنه جذبني بدمه الخفيف وحبينا بعض".

وأوضحت بوسي، في حلقة البرنامج بمناسبة عيد الحب، أنها ظلت على علاقة حب بنور الشريف ثلاث سنوات حتى تمت خطبتهما وهي في الصف الثالث الثانوي، وأتما الزواج في الإجازة الصيفية بين المدرسة والجامعة عام 1972.

حالة الحب والزواج التي استمرت فترة طويلة جدا، فسرتها بوسي بأن صغر سنهما كان عاملا على بساطة هذه العلاقة التي لم يكن يتخللها لوع أو أسرار، قائلة: "هو كان عيل وأنا عيلة"، والحب بيننا ربنا كتبه.

ووصفت بوسي الحب بأنه تصرف إلهي 100%، ولا يحدث بتدخل الإنسان مثله مثل الزواج والأطفال، وأسرتهما الصغيرة المكونة منهما إلى جانب ابنتيهما، كانت قائمة على البساطة ساعدتها فيها شقيقتها نورا ووالدتها على تربية الفتاتين، وكان نور الشريف حريصا على بيته وشخصية سهل التعامل معها موضحة "لما بيكون في حب بتتواجد الثقة".

وأشارت بوسي إلى أن الغيرة لم يكن لها مكانا في قصة حبها مع نور الشريف، ففي الحب كانت الثقة كبيرة بينهما ولم يتواجد هذا الإحساس بينهما، أما على مستوى العمل فبوسي كانت تحب أن يكون نور متقدما دائما، خاصة لأنها تعتبر التمثيل هواية بالنسبة لها ولم تكن ترغب في أن يكون اسمها أكبر من اسمه.

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