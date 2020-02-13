بعد أزمة الطيار.. «قاطعوا محمد رمضان» يجتاح «تويتر»

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أشرف أبو اليسر

قاطعو محمد رمضان

تصدر هاشتاج «قاطعوا محمد رمضان»، موقع التدوينات الصغيرة على خلفية أزمته مع الطيار المفصول أشرف أبو اليسر.

وتعرض رمضان، لهجوم حاد من قبل نشطاء مواقع التواصل، بعد السخرية من الطيار في أحد منشوراته، غير أنه ادعى بمطالبته بمبلغ تسعة ملايين جنيه، فيما نفى أشرف أبو اليسر صحة حديثه.

وتتابعت التغريدات المنتقدة لموقف الفنان مع الطيار المفصول، حيث قال أحد المغردين: «محمد رمضان أفسد جيل كامل بسبب أسلوبه القذر و تعليمه أساليب البلطجه وخاصة الجيل الصغير».

بينما نشر أحدهم صورة رمضان معلقًا عليها: «ولأن الخيل قد قلت.. تحلّت حمير الحي بالسرج الأنيق.. فإذا ظهر الحمار بزى خيلٍ .. فلا كاشف لأمره إلا النهيق».

في حين تساءل آخر في تلميح منه قائلًا: «من شوّه السينما والدراما المصرية؟.. من أفسد الذوق العام المصري؟.. من نشر قيم البلطجة والبذاءة في المجتمع؟.. من دمر المنظومة الأخلاقية لدى الشباب؟.. من ظنّ أنه يشتري ويمتلك ما أراد ومن أراد بحفنة أموال يتفاخر بها على الفقراء؟.. من لوث سمعة الفن المصري يستحق المقاطعة؟.

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