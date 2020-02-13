الورداني: «إيجبس 2020» حصاد مجهود 5 سنوات

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حسن علام- متابعات

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البرلمان

الورداني

إيجيبس 2020

قال الدكتور شريف الورداني، عضو مجلس النواب، إن مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2020"، والذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، فتح باب حصاد ثمرات المجهودات التي بذلت في مجال الصناعات البترولية منذ 5 سنوات مضت، مؤكدًا أن هذا المعرض عمل على إظهار مكانة الدولة المصرية الصناعية، من خلال الحضور الضخم لكبار رؤساء وقيادات الشركات العالمية العاملة بصناعات البترولية والغاز.

وأكد الورداني في بيان له اليوم، أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، والاستقرار في التشريعات والأمن، ومناخ العمل، أعطى مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2020"، وقطاع صناعة البترول بشكل عام، ثقلًا وأبعادًا أخرى لدى المستثمرين الأجانب، متقدمًا بالشكر لكل من قام على تنظيم ودعم هذا المؤتمر الناجح الذي عكس الصورة القيادية الناجحة للدولة المصرية بالشرق الأوسط وأفريقيا.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الأيام المقبلة سوف تشهد حصاد الإنجازات والمشاريع القومية التي تمت خلال السنوات الماضية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن مصر غنية بمواردها وثرواتها المختلفة، في شتى القطاعات، مطالبًا باستثمار هذه الموارد والكنوز التي تمتلكها الدولة المصرية عن غيرها.


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