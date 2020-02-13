» كوريا الشمالية تعدم مسئولًا بسبب فيروس كورونا

قرر زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، معاقبة مسؤول كبير بالإعدام، بسبب استخدامه حمامًا عامًا، عندما كان الأخير خاضعا للحجر الصحي بسبب فيروس كورونا.

صحيفة «دونغ ايلبو»، ذكرت أنه ألقي القبض على المسؤول التجاري وأُطلق عليه الرصاص فوراً بعدما خاطر بنشر فيروس كورونا بسبب زيارته للحمام العام.

وحسب الصحيفة ذاتها، فإن المسؤول كان في عزلة بعد سفره إلى الصين وذلك بسبب فرض زعيم كوريا الشمالية، قانونا عسكريا يقضي بإغلاق البلاد.

ولم تؤكد كوريا الشمالية بعد أي حالات إصابة بالفيروس، لكنها اتخذت تدابير صارمة لمنع انتشاره عبر حدودها مع الصين.

ووضع المسؤول التجاري في الحجر الصحي بموجب سياسة عزل أي شخص زار الصين أو كان على اتصال بالشعب الصيني.

ولم يتقيد المسؤول بمرسوم أصدره كيم جونغ أون والذي تعهد «بتنفيذ القانون العسكري» ضد أي شخص يغادر الحجر الصحي دون موافقة السلطات الصحية.

والجدير بالذكر أن مسؤولاً آخر قد نُفي إلى مزرعة كورية شمالية بعد محاولة إخفاء رحلاته إلى الصين.