«لا تنخدعوا بالحرارة».. الأرصاد تعلن طقس نهاية الأسبوع

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن طقس الغد، حيث يتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود الجمعة طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

بينما يكون الطقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلًا على جنوب سيناء والغردقة، وجنوب سيناء والغردقة وشمال الصعيد.

ومن المتوقع أن يكون مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا على الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، حار نهارًا شديد البرودة ليلًا على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين.

فيما تتكون الشبورة المائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتكون الرياح معتدلة على الأنحاء كافة.

ونعرض فيما يلي، بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بدرجات الحرارة المتوقعة الجمعة:

القاهرة الكبرى: 24 12

الوجه البحري: 24 12

السواحل الشمالية الغربية: 19 11

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: 20 12

جنوب سيناء والغردقة: 27 14

شمال الصعيد: 25 09

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: 29 10


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